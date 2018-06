Jakubiak masakruje Andruszkiewicza! „Chorągiewka. Ja takich lizusków po prostu nie znoszę” [VIDEO]

Ja takich lizusków po prostu nie znoszę. To nie jest ten człowiek, który ze mną wszedł do parlamentu” – mówił o Adamie Andruszkiewiczu poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak w programie portalu wp.pl

Marek Jakubiak był gościem programu „Tłit” w Wirtualnej Polsce. Prowadzący program zapytał co się stało, że ludzie którzy do niedawna przekonywali, że w kwestii ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie można zrobić ani kroku w tył, dziś równie mocno przekonują, że rezygnacja z zapisów karnych to wielki sukces.

–”Chorągiewka – to jest to zjawisko. Z której strony wieje, tak się ustawi.” „To nie jest ten człowiek, który ze mną wszedł do parlamentu” – mówił o Andruszkiewiczu.

Marek Jakubiak odróżnił zmianę retoryki w sprawie ustawy o IPN przez posłów PiS od zmiany takich polityków jak Andruszkiewicz.

–”Czym innym jest polecenie, a czym innym przypodobywanie się. Ja takich lizusków po prostu nie znoszę. To są ludzie, którzy jutro pójdą z każdym kto więcej obieca” – podkreślał.

Jakubiak dodał, że nie rozumie co się stało z ludźmi, którzy nie tak dawno krzyczeli: „jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”.

–”I to nie tylko o Andruszkiewiczu mówię, ale Chruszczu i Porwichu też. To są ludzie, którzy siedzieli razem ze mną w ławach i trzeba teraz za nich przeprosić” – powiedział poseł Kukz’15.

