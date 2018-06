Latami więził i gwałcił wraz z żoną niepełnosprawną dziewczynę. Była kochanka wyjawia makabryczne szczegóły

Była kochanka mężczyzny, który otrzymał miano „brytyjskiego Fritzla” wyjawiła szczegóły koszmaru, jaki rozgrywał się w domu zwyrodnialca.

Keith Baker oraz jego żona Caroline więzili niepełnosprawną kobietę w pokoju bez klamek, światła i pościeli w ich domu w Craigavon ​​w Irlandii Północnej. Ofiara była wielokrotnie gwałcona przez Bakera i inne osoby. W zamian za uległość otrzymywała słodycze. Dantejskie sceny, do których dochodziło, były uwieczniane na kamerze przez Caroline.

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki Mandy Highfield, kobiecie, która była wówczas w związku z Keithem Bakerem i mieszkała w tym samym domu co ofiara.

W wywiadzie udzielonym Sun Online, Highfield powiedziała, że Baker zapewnił ją, iż jego małżeństwo jest już skończone i mieszkają razem z Caroline jedynie przez wzgląd na dzieci. Gdy Mandy wprowadziła się do ich domu, mężczyzna zaczął być podejrzliwy i kontrolować partnerkę na każdym kroku. Jednak kobieta pozostawała pod jego urokiem. Zmieniło się to diametralnie, gdy odkryła inną lokatorkę w domu.

Była to niepełnosprawna kobieta. Ofiara była wychudzona, miała tylko jeden ząb i rezydowała w pokoju, który nie miał klamek. Highfield szybko zorientowała się co się dzieje i pod nieobecność partnera, który wyjechał do Anglii, powiadomiła policję oraz opiekę społeczną. Okazało się, że kobieta była więziona przez osiem lat. Jej mąż zgłosił zaginięcie. Wykluczono jednak ucieczkę ze względu na brak ‚zdolności umysłowych’.

Baker spotkał swoją ofiarę w Wielkiej Brytanii.

Śledczy odkryli, że zwyrodnialec gwałcił ją i filmował w brudnej sypialni. Miała mu w tym towarzyszyć żona, Caroline. Keith Baker, lat 61, przyznał się do winy. W tym do uwięzienia, nakłaniania osoby upośledzonej umysłowo do aktu seksualnego, napaści i gwałtu. Dostał 15 lat więzienia.

Caroline Baker, lat 54, przyznała się do zarzutów, w tym uwięzienia oraz pomocy i podżegania do gwałtów. Usłyszała wyrok 3 lat więzienia.

