Prognoza POGODY na wakacje. Francja, Portugalia, a może Hiszpania? Urlop najlepiej spędzić nad Bałtykiem [INFOGRAFIKA]

Tegoroczne wakacje mają być wyjątkowo upalne i słoneczne. Temperatura będzie wyższa od średniej z przeciągu ostatnich 30 lat. Zdaniem francuskich meteorologów istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polskę ominą burze i deszcze. Jednakże nie wszystkie prognozy są tak optymistyczne.

Chociaż długoterminowe prognozy pogody obarczone są ogromnym marginesem błędu, to pracownicy Meteo France pokusili się o stworzenie modelu warunków meteorologicznych, jakie przyniosą nam lipiec, sierpień i wrzesień. Ich zdaniem istnieje 60 proc. szans, że wakacje będą wyjątkowo słoneczne i upalne.

Wszystko ze względu na ruchy antycyklonalne mas powietrza nad Europą. Zdaniem meteorologów mają one w tym roku powodować, że do Polski, częściej niż zazwyczaj będzie docierać gorące powietrze z południa kontynentu.

W okresie wakacyjnym nasz kraj nawiedzają najczęściej fronty znad północnego Atlantyku, które powodują gwałtowne burze i opady. Jednakże ze względu na ocieplenie się klimatu nad Arktyką tegoroczne wakacje będą wyjątkowe. W całym kraju mają utrzymać się wysokie temperatury z czerwca i maja.

Z prognoz mogą być zadowoleni właściciele hoteli i ośrodków wypoczynkowych nad Bałtykiem. Wczasowicze mogą liczyć na upalną i słoneczną pogodę. Przewidywania francuskich meteorologów potwierdza serwis Weather Co Europe.

Z opublikowanych prognoz wynika, że temperatura w lipcu będzie wyższa od średniej o jeden lub dwa stopnie Celsjusza. Różnica może wydawać się niewielka, ale w rzeczywistości oznacza, że będziemy odczuwać zdecydowanie większy upał.

Here's a look at our latest #seasonal forecast for #Europe. In #July2018, we can expect below normal temps NE Scandi and S Iberia, near normal temps SE Europe, well above normal temps NW Europe, otherwise above normal for much of central Europe… #weatheroutlook #IBMWatson pic.twitter.com/CaGwahBJ19

— Weather Co Europe (@WeatherCoEurope) 29 czerwca 2018