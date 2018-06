W odmętach mózgu Sakiewicza: korwinowcy jeżdżą na szkolenia pod Moskwę uczyć się zabijać ludzi [VIDEO]

Na Twitterze krąży nagranie przedstawiające jak Tomasz Sakiewicz, naczelny „Gazety Polskiej” dzieli się z jakąś publicznością swymi upływami myślowymi. Co on w tym łbie ma, to my nie wiemy. Jego wypowiedź zostawiamy bez komentarza, bo nie udało nam się wymyślić lepszego niż ten, który napisała na Twitterze FighterRN.

„Co tam Lichocka i ruskie trolle. @TomaszSakiewicz to dopiero jest pojeb… Wszystko co na prawo od PiS-u, Korwiny i Ruchy Narodowe są werbowane na obozy szkoleniowe pod Moskwą i są szkoleni w wysadzaniu i zabijaniu 😂😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️” – napisał twitterowicz FighterRN.

Ktoś tu nieźle odleciał… Jeżeli nie zgadzasz się z PiSem to już nie tylko jesteś ruskim trollem i agentem, ale potencjalnym mordercą.