Cały świat o tym mówi! Sensacja na Mundialu! Rosja wyeliminowała Hiszpanię. Zobacz bramki [VIDEO]

Rosja sensacyjnie pokonała Hiszpanię w Moskwie na Łużnikach! Zwycięzcę 1/8 finału wyłonił dopiero konkurs rzutów karnych. Tam bohaterem okazał się bramkarz gospodarzy Igor Akinfiejew, który obronił dwie „11”. Spotkanie w regulaminowym czasie zakończyło się wynikiem 1:1, w dogrywce nie pała żadna bramka.

Mecz dla Sbornej rozpoczął się bardzo pechowo od samobójczego gola Siergieja Ignaszewicza w 12 min. Na chwilę przed końcem pierwszej połowy wyrównał Artiom Dziuba po strzale z rzutu karnego.

Hiszpanie nie zachwycali grą, widać było, że są lepsi, mieli prawie 75 proc. posiadania, ale mimo to grali zachowawczo. Nie stwarzali groźnych sytuacji. Podopieczni Stanisława Czerczesowa przez całe 120 min. dzielnie walczyli z dużo lepszym przeciwnikiem, doprowadzając do rzutów karnych.

W tym elemencie Rosjanie okazali się bezbłędni i wykorzystali wszystkie „jedenastki”. Inaczej było w przypadku Hiszpanów. Akinfiejew obronił strzały Koke oraz Iago Aspasa, tym samym dał swojej reprezentacji upragniony awans do ćwierćfinału.

