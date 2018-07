Iran chce przechytrzyć USA. Prywatny sektor pomoże ominąć sankcje

Jak poinformował w niedzielę pierwszy wiceprezydent Eshaq Jahangiri, Iran zezwoli prywatnym firmom eksportować ropę naftową. Jest to element strategii przeciwdziałającej amerykańskim sankcjom.

Iran szuka sposobów na kontynuację eksportu ropy, a także innych środków przeciwdziałających sankcjom po tym, jak USA poinstruowały sojuszników, aby od listopada odcięły się od importowanej irańskiej ropy.

Irańska ropa naftowa będzie oferowana na giełdzie, a sektor prywatny może ją eksportować w przejrzysty sposób. Chcemy pokonać wysiłki Ameryki, aby powstrzymać eksport ropy z Iranu. Ropa jest już oferowana na giełdzie, około 60 000 baryłek dziennie, ale to było tylko na eksport produktów naftowych – powiedział Jahangiri podczas jednego ze spotkań ekonomicznych w Teheranie nadawanego na żywo w telewizji publicznej.

Iran posiada giełdę naftową i petrochemiczną.

Odnosząc się do ostatnich doniesień, iż Arabia Saudyjska może zwiększyć eksport ropy naftowej, by stanowić alternatywę dla irańskiej ropy na rynkach światowych, Jahangiri powiedział: Każdy, kto próbuje odebrać irański rynek ropy, popełniłby wielką zdradę przeciwko Iranowi i pewnego dnia za to zapłaci.< Biały Dom poinformował w sobotę, że przywódca Arabii Saudyjskiej obiecał prezydentowi Trumpowi, że może w razie potrzeby podnieść produkcję ropy, a kraj ma 2 miliony baryłek dziennie.