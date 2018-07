Ma zaledwie 8 lat. Napisał już maturę. Teraz wybiera się na uniwersytet

O Laurencie Simonie mówi cały świat. Chłopiec jest geniuszem. Zaledwie 8- letni mieszkaniec Belgii ukończył liceum w półtora roku, a dziś przygotowuje się do podjęcia studiów. W trakcie konferencji prasowej młody geniusz wyznał, że pasjonują go nauki ścisłe, a w przyszłości marzy o zostaniu inżynierem.

Takie dziecko z pewnością stanowi powód do dumy dla każdego rodzica! Podczas gdy rówieśnicy Laurenta wrócą niebawem do szkoły podstawowej, on rozpocznie edukację na wyższej uczelni.

Chłopiec może pochwalić się ilorazem inteligencji wynoszącym 145 oraz ukończeniem szkoły średniej w zaledwie półtora roku. Ukoronowaniem jego starań było otrzymanie dyplomu, który stanowi odpowiednik polskiej matury.

Podczas konferencji prasowej, transmitowanej przez belgijski kanał RTBF, Laurent powiedział, że pasjonuje go matematyka.

Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka, ponieważ jest bardzo rozległa. Są statystyki, geometria, algebra … Jest kilka kierunków – tłumaczył.

W szkole podstawowej chłopiec nudził się na zajęciach pozostawiają swoich rówieśników daleko w tyle. Czasami moim kolegom odpowiedź na pytania zabierała zbyt dużo czasu, więc robiłem to za nich – mówił.

Ponadprzeciętne zdolności intelektualne chłopca dawały się we znaki już we wczesnych latach. Czasem utrudniało mu to nawiązanie relacji z innymi dziećmi.

Było mu ciężko bawić się z rówieśnikami. Obserwował ich z boku, robił różne rzeczy, nie wiedział, co robić z zabawkami – wspomina ojciec Laurenta.

Choć rodzina jest bardzo dumna z osiągnięć chłopca, to nie wykazuje niezdrowych ambicji i nie wywiera presji na dziecko. Podkreśla, że uszanują każdy wybór Laurenta tak długo, jak będzie szczęśliwy.

Jeśli zdecyduje się jutro, by zostać stolarzem, to nie będzie to żaden problem, o ile będzie szczęśliwy – dodaje pan Simon.

Źródło: bbc, rtbf