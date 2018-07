Trump prosto z mostu o Unii Europejskiej. „Jest chyba tak samo szkodliwa jak Chiny, tylko że jest mniejsza”

Prezydent USA Donald Trump ocenił w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla telewizji Fox News, że w kwestii handlu Unia Europejska „chyba jest tak samo szkodliwa jak Chiny”. Potwierdził, że robiące interesy z Iranem europejskie firmy będą objęte sankcjami.

Pytany o to, czy rozważał połączenie sił z sojusznikami, by stawić czoło chińskiej polityce handlowej, amerykański prezydent odparł: „Unia Europejska jest chyba tak samo szkodliwa jak Chiny, tylko że jest mniejsza. To, co z nami robią, jest straszne”. „Proszę spojrzeć, co robią z naszymi rolnikami, nie chcą naszych produktów rolnych” – zwrócił uwagę Trump.

„W ubiegłym roku nadwyżka handlowa UE wyniosła 151 mld dolarów… a USA odnotowują deficyt, jeśli chodzi o handel z UE” – zaznaczył. „Wydajemy fortunę na NATO, by ich bronić” – podkreślił. „Kocham te kraje, Niemcy, wszystkie te kraje… Ale traktują nas bardzo źle. Traktują nas bardzo niesprawiedliwie” – dodał Trump, przypominając, że jego rodzice urodzili się w Europie.

Zapytany o to, czy ktoś manipuluje światowym rynkiem ropy naftowej, prezydent odpowiedział: „Manipuluje OPEC i lepiej niech przestanie, bo chronimy te kraje, wiele z tych krajów. OPEC manipuluje”.

Trump był też pytany na antenie Fox News, czy nałoży sankcje na europejskie firmy, prowadzące interesy z Iranem. „Tak, oczywiście. Tak zrobimy, absolutnie” – odparł.

Na początku maja administracja USA ogłosiła wycofanie się z porozumienia nuklearnego światowych mocarstw z Iranem z 2015 roku i postanowiła przywrócić sankcje wobec Teheranu i wszystkich przedsiębiorstw powiązanych z Islamską Republiką Iranu, dając im od 90 do 180 dni na wycofanie się z tego kraju.

Miesiąc później przedstawiciele rządów Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii napisali do władz amerykańskich list, w którym podkreślili swe zaangażowanie w utrzymanie porozumienia nuklearnego z Iranem i wezwali USA, by zwolniły firmy unijne działające w Iranie z wtórnych sankcji. Zaznaczyli również, że Iran nie powinien zostać pozbawiony dostępu do międzynarodowego systemu wymiany informacji o przelewach bankowych SWIFT.

Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami – USA, Francją, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Niemcami – a Iranem ma ograniczyć program jądrowy tego kraju i przewiduje, że Teheran zrezygnuje z dążenia do uzyskania broni nuklearnej w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na niego sankcji międzynarodowych. (PAP)