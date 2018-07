Włosi idą śladami Orbana. Salvini zamyka porty i zapowiada kolejne działania

Zagraniczne organizacje pozarządowe z zagranicznymi załogami, pływające pod zagraniczną banderą i finansowane przez zagraniczne instytucje nie będą miały prawa wstępu do Włoch – zapowiedział na antenie RAI Matteo Salvini. Minister spraw wewnętrznych ogłosił również, że na okres wakacji służby zamkną wszystkie porty i nie będą przyjmować żadnych statków z imigrantami.

Nowe włoskie władze nabierają rozpędu i zaczynają spełniać przedwyborcze obietnice. Jedną z pierwszych widocznych oznak zmiany było niewpuszczenie do Włoch statku „Aquarius”, który przewoził imigrantów z Afryki. Jednostka ostatecznie zawinęła do hiszpańskiego portu.

Rzym nie zamierza ograniczać swoich działań. Matteo Salvini ogłosił, że na czas wakacji wszystkie włoskie porty zostaną zamknięte, a służby dopilnują, by do kraju nie dotarł ani jeden statek organizacji pozarządowych przewożący imigrantów. Zapowiedziano również ściślejszą współpracę z siłami zbrojnymi Libii. W ten sposób Włochy chcą przywrócić kontrolę nad napływem imigrantów do kraju.

Nowe władze wydają się być świadome, kto odpowiada za pojawienie się w Italii tysięcy imigrantów z Afryki i Azji. Salvini stwierdził, że: organizacje pozarządowe będą oglądać Włochy jedynie na kartkach pocztowych.

Słowa ministra można traktować jako swoistą zapowiedź rozprawy z „wolontariuszami”, którzy dowożą do Europy nowych imigrantów. Pytanie tylko, czy Rzym pójdzie drogą Budapesztu i wprowadzi poważne sankcje dla wszystkich tych, którzy pomagają uchodźcom w przedarciu się na Stary Kontynent, czy też zdecyduje się na mniej formalne rozwiązanie problemu.

Wydaje się, że Włosi zmienili swój rząd w ostatnim momencie. Według francuskich mediów w Libii zgromadziło się już od 750 tys. do nawet jednego miliona uchodźców, którzy chcą dotrzeć do Europy. Zamknięcie portów może zatrzymać tę falę w Afryce.

Warto również przypomnieć, że według USA wśród rzeszy czekającej na statki do Włoch i innych państw UE ukrywa się wielu członków ISIS oraz innych organizacji terrorystycznych, którzy w obliczu klęski na Bliskim Wschodzie próbują przedostać się do Europy.

Źródło: westmonster.com/independent.com.mt/voiceofeurope.com/wolnosc24.pl