Idiotyczne postulaty Jakiego dla „psów i kotów”. „Wiesz ile cierpienia tych zwierząt spowodujesz?”

W niedzielę kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki obchodził „Dzień psa”. Przy tej okazji przedstawił swój plan polityki wobec czworonogów. Polityk PiS stwierdził, że obecnie władze stolicy w niedostateczny sposób dbają o psy i koty. Zaproponował 5 postulatów, jednym z nich jest bon o wartości tysiąca złotych dla osób, które zdecydują się na adopcję zwierzaka.

W związku z tym, że będziemy chcieli zadbać o zwierzęta w mieście, przygotowaliśmy pięciopunktowy program, który będziemy chcieli realizować jak uda się odbić ratusz od Platformy Obywatelskiej – zapowiedział Jaki.

Najciekawszym postulatem był ten odnoszący się do bonu dla ludzi, którzy zdecydują się na adopcję czworonoga. Z wypowiedzi pana Jakiego można jednak wywnioskować, że nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jaką krzywdę mogą wyrządzić zwierzętom jego postulaty.

Gmina powinna dążyć do zminimalizowania ilości psów, które przebywają w schronisku. Dla zwierząt jest to ogromna trauma. Za każde zwierzę w schronisku płacimy w wg różnych szacunków nawet ok. 3 tys. zł rocznie. Proponujemy rekompensatę dla mieszkańców w wysokości np. 1000 zł za adopcję psa, która pozwoli odciążyć budżet i zachęci do adopcji zwierząt – mówił kandydat na prezydenta.

O Boże! Nie! @PatrykJaki Czy Ty wiesz ile cierpienia tych zwierząt spowodujesz takim ruchem? Tym zwierzętom jest lepiej w schroniskach niż może być w domach ludzi, którzy ich nie chcieli zanim nie dostali za to kasy. Jak można być tak bezmyślnym 🤦🏻‍♂️ https://t.co/FoNhvQIo8j — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) July 2, 2018

Rekompensata będzie miała charakter bonu, który będzie można realizować w sklepach zoologicznych i lecznicach weterynaryjnych. Oczywiście, nad adoptowanymi zwierzętami będzie sprawowana kontrola, by trafiały one we właściwe ręce. Jedna rodzina będzie mogła adoptować z rekompensatą jednego pupila – tłumaczył niuanse postulatu.

Poza tym Jaki uważa, że w kwestii poprawy losu warszawskich czworonogów należy zwiększyć fundusze na darmowe zabiegi sterylizacji, mocniej dotować schronisko „Na Paluchu”, pomnożyć liczbę ekopatroli tak, żeby jeden przypadał na jedną dzielnicę oraz tworzyć miejsca przyjazne zwierzętom.

