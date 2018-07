Ohydne procedery Sorosa. Jego firmy żerują na ofiarach wypadków

Firma należąca do Soros Fund Management w zamian za zaliczki nakłania do ofiary wypadków do składania pozwów i zarabia na wypłacanych im odszkodowaniach – informuje Bloomberg.

Mighty Group to firma, której właścicielem jest należący do miliardera fundusz Soros Fund Management oferuje zaliczki w wysokości 2 tysięcy dolarów ofiarom wypadków. Najczęściej drogowych i budowlanych. W zamian, ofiary muszą wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie, a potem podzielić się nim z firmą Sorosa.

Praktyki te budzą powszechne potępienie. Do tej pory prowadzili je szemrani prawnicy, którzy wykorzystując amerykański system prawny zawodowo zajmowali się zdobywaniem, czy wręcz wyłudzaniem odszkodowań.

Soros postanowił z tego pokątnego procederu uczynić biznes i poprowadzić na wielką skalę. Jego obrońcy twierdzą, że dzięki zaliczce, ofiary mogą pokryć koszty leczenia i obsługi prawnej.

Przeciwnicy takiego postępowania dowodzą, że to żerowanie na ofiarach. Amerykańska Izba Handlowa uważa, że takie firmy jak Sorosa zarzucają sądy pozwami starając się uzyskać odszkodowania. Wiele osób obawiając się długotrwałych i kosztownych procesów idzie na ugodę zanim do niego ostatecznie i wypłaca odszkodowania. Jego część zgarnia właśnie firma Sorosa Mighty Group.

Źródło: Bloomberg