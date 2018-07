Brytyjczycy już wiedzą, kto dokonał zamachu na Skripalów. Scotland Yard podobno zidentyfikował dwuosobowe komando

Brytyjczycy już wiedzą, kto chciał zgładzić b. pułkownika rosyjskich służb specjalnych Siergieja Skripala i jego córkę. Media twierdzą, że Scotland Yard zidentyfikował niedoszłych zabójców.

Brytyjska policja twierdzi, że ataku chemicznego na Siergieja Skripala i jego córkę w Salisbury dokonał dwuosobowy zespół morderców, działających na zlecenie rosyjskich władz. Niedoszli mordercy są dziś pod ochroną Kremla. Tak podał brytyjski dziennik „The Sun”.

Według „The Sun” Scotland Yard rozszyfrował zamachowców. Dwaj niedoszli mordercy po dokonaniu chemicznego ataku w Salisbury, następnego ranka opuścili Wielką Brytanię i powrócili do Rosji.

Siergiej Skripal był oficerem wojskowego wywiadu Rosji, który stał się podwójnym agentem pracując na rzecz Brytyjczyków. W Rosji został aresztowany, skazany na 13 lat wiezienia, a potem wymieniony na rosyjskich szpiegów.

Mimo to postanowiono go zabić. 4 marca on i jego córka Julia zostali otruci bardzo silną trucizną o nazwie nowiczok (nowicjusz). Zamach jednak się nie udał, ofiary przeżyły.

Od początku Rosja była podejrzana o zorganizowanie tego zamachu. W ramach retorsji premier May wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów.

Źródło: Kresy.pl