„Gdyby nie ja, bylibyśmy na wojnie!” Trump odpowiada krytykom

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że rozmowy z Koreą Północną „idą dobrze”. Dyplomaci Stanów Zjednoczonych próbują doprowadzić do denuklearyzacji KRLD po czerwcowym spotkaniu przywódców tych państw w Singapurze.

„Wiele dobrych rozmów z Koreą Północną – idą dobrze! W międzyczasie bez wystrzałów rakiet i testów nuklearnych od ośmiu miesięcy (…)” – napisał amerykański przywódca na Twitterze. „Gdyby nie ja, bylibyśmy na wojnie z Koreą Północną” – dodał.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!

