„Izrael kradnie nam chmury i wywołuje suszę.” Irański generał oskarża Żydów

W Iranie panuje niespotykana od wielu lat susza. Generał Gholam Reza Jalali twierdzi, że wywołał ją Izrael i jeden z jego sojuszników.

Jalali jest szefem Organizacji Obrony Cywilnej. Na specjalnej konferencji prasowej oskarżył on Izrael o wywoływanie zmian klimatycznych i wywołanie suszy w Iranie. Generał twierdzi, że ma na to dowody.

– Specjalne zespoły izraelskie i jeszcze jednego państwa działają tak, by chmury, które pojawiają się nad Iranem były „jałowe” – obwieścił generał. – Co więcej, mieliśmy też do czynienia z kradzieżą chmur i śniegu – mówił Jalali.

Na dowód pokazał zdjęcia śniegu zalegającego powyżej wysokości 2200 metrów w górach pomiędzy Afganistanem i Morzem Śródziemnym. Tymczasem w Iranie śniegu na tej wysokości nie ma.

Do uwag generał sceptycznie odniosły się irańskie służby meteorologiczne, które twierdzą, że susza w tym roku jest zjawiskiem globalnym

– Być może generał Jalali ma jakieś dane i dokumenty, o których nie wiem. Ale biorąc pod uwagę odkrycia naukowe mogę powiedzieć, że kradzież chmur i śniegu nie jest możliwa – powiedział w rozmowie z agencją ISNA Ahad Vazife z irańskich służb meteorologicznych.