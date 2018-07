Japończycy urzekli kibiców na całym świecie. Tak pożegnali się z Mundialem [FOTO]

Reprezentacja Japonii odpadła z Mundialu po przegranym meczu z Belgią 2:3. Ale nie mają się czego wstydzić – na boisku walczyli dzielnie i do końca. Urzekli swoją postawą kibiców, chociaż nie dawano im większych szans przed meczem. Jednak dzięki temu zdjęciu pozostaną na dłużej w pamięci fanów piłki nożnej.

Japończycy walczyli z Belgami do samego końca. Kiedy już wszyscy myśleli, że czeka nas dogrywka w tym spotkaniu Belgowie w ostatniej minucie strzelili gola i mecz zakończył się dla nich zwycięstwem 3:2.

Załamani Japończycy zeszli do szatni, jednak nastrój nie pozbawił ich słynnej japońskiej kultury i grzeczności.

Po przebraniu się i spakowaniu goście z kraju kwitnącej wiśni zostawili stadionową szatnie w idealnym porządku. Posprzątali wszystkie śmieci, na podłodze nie zostawili nawet śladu brudu, a na środku pozostawili kartę z napisem po rosyjski „dziękujemy”.

Zdjęcie z japońskiej szatni szybko obiegło świat i stało się internetowym wirusem. I bardzo dobrze, taki przykład jest cenny dla wszystkich.

Amazing from Japan.

This is how they left the changing room after losing v Belgium: cleaned it all.

And in the middle, have left a message to Russia: “Spasibo” (Thank you) pic.twitter.com/lrwoIZt2pR

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 lipca 2018