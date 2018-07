Japończycy zabili ośmiornicę, która typowała wyniki na Mundial. Dlatego przegrali z Belgią?

Ośmiornica Rabiot, która bezbłędnie typowała grupowe wyniki meczów reprezentacji Japonii, skończyła na hakach.

Ostatnimi czasy bardzo modne stało się „zaprzęganie” zwierząt do „typowania” różnego rodzaju wyników meczu. Zazwyczaj zwierzę dostaje możliwość wyboru skosztowania pożywienia z pojemników oznaczonych nazwami drużyn, lub osób biorących udział w priorytetowych zawodach.

Tak się składa, że zawsze wybiera kraj tego, kto organizuje takie „typowanie”.

Rabiot była wyjątkiem. Przewidziała zwycięstwo Japończyków nad Kolumbią, remis z Senegalem i porażkę z Polską.

Niestety jej los okazał się tragiczny. Ośmiornica złapana u wybrzeży Hokkaido została przez Kimjo Abe, rybaka. Pan Abe zdecydował się ją sprzedać. Jak oświadczył, biznes jest ważniejszy od piłki nożnej.

Media jednak nie odpuściły, tropiąc dalszy los ośmiornicy. Zwierzę zostało zabite, poćwiartowane i zawieszone na hakach w sklepie.

W meczu 1/8 finału Japonia prowadziła z Belgią 2:0 i przegrała 2:3, decydującego gola tracąc w ostatniej akcji meczu. Kibice o porażkę obwiniają rybaka. Gdyby ośmiornica żyła, być może wytypowałaby zwycięstwo. Porażka to ma być kara za jej unicestwienie.

The ‘psychic’ octopus that correctly predicted the result of Japan’s first three World Cup matches has been killed and sold for food https://t.co/3OtyZsl1Ny

— Sports Illustrated (@SInow) 2 lipca 2018