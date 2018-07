Ojej, co za skandal. Nie chcieli jej/go wpuścić do damskiej toalety. Aż się CNN i burmistrz trzęsą [VIDEO]

Ze strasznym przejawem dyskryminacji spotkał/a się niejaki/niejaka Charlotte Clymer. Obsługa restauracji w Waszyngtonie nie chciała wpuścić jej/go do damskiej tolatety zanim się wylegitymuje.

Amerykanie aż trzęsą się z oburzenia, a przynajmniej CNN, ABC, a także wiele innych stacji i burmistrz Waszyngtonu się trzęsą. Niejaki/niejaka Charlotte Clymer wybrał/a się do restauracji Cuba Libre i Rum Bar w Waszyngtonie, by z przyjaciółmi/przyjaciółkami obchodzić wieczór panieński. Jak napisał/a na Twitterze świetnie się bawili.

Potem jakoś ją/jego przycisnęło więc postanowił/a z koleżanką pójść do toalety. A może chciał/ poprawić tylko makijaż – nie ustalono. Tak, czy owak, ktoś z obsługi restauracji zażądał od niej/niego okazania dowodu potwierdzającego płeć.

Clymer z godnością odmówił/a i poszedł/poszła robić, to tam miał/a do zrobienia. Jak już się ogarnął/ogarnęła, to okazało się że po wyjściu z toalety czeka na nią/niego menedżer restauracji i obsługa. Obwieścili, mu/jej, że zgodnie z prawem Dystryktu Kolumbia by wchodzić do damskiej toalety trzeba mieć w dowodzie wpisane, że jest się kobietą.

To akurat jest nieprawdą, więc każdy chłop może sobie wejść do pań. Według CNN jak ktoś myśli, że jest kobietą, to może wchodzić do damskich łazienek i toalet, a zabranianie tego jest dyskryminacją. Sam Clymer poskarżył/a się się stacji, że został/a upokorzony/upokorzona.

– I to specjalnie – powiedział/a Clymer.

Menedżer i kelner wyrzucili Clymer z restauracji, na co wezwał/a on/a policję. Funkcjonariusze niestety bynajmniej potwierdzili, że jak Clymer czuje się kobietą, to ma prawo wchodzić do damskiej łazienki. Restauracja szybko się pokajał i przeprosiła osobę Clymer.

Przeprosiny wystosowała też burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, która napisała, że to jest niezgodne ze wszelkimi wartościami jakie wyznają władze miasta. CNN ze zdarzenia zrobiło wielka historię, a Clymer został bohaterem/bohaterką męczennikiem/męczennicą LGBTRTVAGDZUS.

Na razie nie wiadomo jeszcze co na to wszystko Środa, ONZ, Amnesty International, Komisja Praw Człowieka i Greenpeace.