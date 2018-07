Staniszkis ostro o prezydencie i prezesie PiS. „Kaczyński jest zdruzgotany, a Duda bez charakteru”

Prof. Jadwiga Staniszkis skomentowała, jaką widzi rolę prezydenta Dudy w kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym. „Jest absolutnie bez charakteru. On wywącha, skąd wiatr wieje i się przechyli na tą stronę, która wyda mu się silniejsza” – powiedziała.

„Tacy ludzie jak Jarosław Kaczyński, są prawnikami i zdają sobie sprawę z tego, co robią. Myślę, że te działania to wynik ich frustracji i obsesji. Nie rozumiem tego, bo to działania, które zamiast wzmacniać państwo, tylko je niszczą” – podkreśliła.

W rozmowie z serwisem Wirtualna Polska prof. Staniszkis komentowała spór Polski z Komisją Europejską. Zapytana, czy możliwe jest aby Prawo i Sprawiedliwość cofnęło się w sprawie reformy sądownictwa, odparła że jeśli partia rządząca spotka się z silniejszym naciskiem z zewnątrz, czyli z Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, to może odpuścić

Jadwiga Staniszkis twierdzi, że zna Jarosława Kaczyńskiego i wydaje jej się, że jest wewnętrznie zdruzgotany. Jej zdaniem właśnie z tego powodu podejmuje „działania niszczenia wszystkiego wokół siebie”.

Popularny socjolog nie ma też dobrego zdania o prezydencie Andrzeju Dudzie. Na pytanie czy prezydent może mieć on jakiś wpływ na zatrzymanie reformy o Sądzie Najwyższym, Staniszkis stanowczo stwierdziła, że „prezydent Duda jest absolutnie bez charakteru”.

„On wywącha, skąd wiatr wieje i się przechyli na tą stronę, która wyda mu się silniejsza. Nie jest więc żadnym oparciem dla demokracji”– oceniła.

Źródło: wp.pl