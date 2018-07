Starsze Szwedki przyjmują i utrzymują imigrantów w zamian za seks

Stefan Lindquist,szwedzki polityk ujawnił, że Szwedki oferują mieszkanie i utrzymanie nielegalnym imigrantom w zamian za seks i niewolniczą pracę. Rekrutację „niewolników” ma prowadzić założona na Facebooku grupa „Powstrzymać deportacje do Afganistanu”.

Lindquist jest lewicowym politykiem z położonego w północnej Szwecji. Härnösand. Na internetowym portalu Samnyyt ujawnił jakich praktyk dopuszczają się organizacje mające zajmować się pomocą uchodźcom.

Według niego jedna z facebookowych grup „Powstrzymać deportacje do Afganistanu”, jest w istocie skrzynką kontaktową pozwalającą starszym Szwedkom znaleźć młodych Afgańczyków, by ściągać ich do siebie i oferować im utrzymanie w zamian za usługi seksualne.

Swoje twierdzenia Lindquist opiera na zeznaniach chłopców, którzy często twierdzą, że traktowani byli jak seksualni niewolnicy. Według niego doszło do co najmniej jednego przypadku gwałtu dokonanego na chłopcu przez mężczyznę.

Nastolatkowie nie zgłaszają się na policję, bo wielu nich przebywa w Szwecji nielegalnie i obawia się deportacji.

– Chłopcy boją się donosić, bo są w Szwecji nielegalnie – mówi Lindquist. – Pozbawione skrupułów starsze panie wykorzystują to.

Działalność grupy zgłosił na policję a także administratorom Facebooka. Nie dało to żadnych rezultatów. Zmieniło się tylko tyle, że dotychczasowy profil grupy z otwartego zmienił się na zamknięty. Lindquistowi zablokowano zaś dostęp do grupy.