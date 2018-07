Katastrofa promu! Co najmniej 34 ofiary śmiertelne, w tym dzieci [VIDEO]

Co najmniej do 34 ofiar śmiertelnych, w tym dzieci, wzrósł bilans wypadku promu, który zatonął we wtorek u wybrzeży Indonezji; uratować udało się 155 osób – podały w środę lokalne władze. Nie jest jasne, ile dokładnie osób płynęło statkiem.

Wcześniej sądzono, że na pokładzie 48-metrowego promu, który płynął z wyspy Celebes na sąsiednią wyspę Selayar, było 139 osób. Taka liczba widniała na liście pasażerów i członków załogi.

Służbom udało się jednak uratować już 155 żywych osób. Na pokładzie było też prawie 50 samochodów.

Statek zatonął, gdy w czasie rejsu zerwał się silny wiatr i utworzyły się wysokie fale. Władze poinformowały, że większość pasażerów nie miała na sobie kamizelek ratunkowych, a trudne warunki atmosferyczne komplikują akcję ratowniczą.

Do zdarzenia doszło na dwa tygodnie po innym wypadku w Indonezji, gdy na jednym z najgłębszych jezior świata – jeziorze Toba na północy Sumatry – zatonął prom ze 188 osobami na pokładzie. Uratować udało się jedynie 21 osób; zwłoki trzech osób odnaleziono, a resztę ofiar uznano za zaginione.

Podróżowanie promami jest niezwykle popularne w Indonezji, położonej na ponad 17 tysiącach wysp; często dochodzi tam jednak do wypadków. Przyczyną są niewystarczające środki bezpieczeństwa, zły stan środków transportu oraz fakt, że statki często są przeładowane.

