MEMY o Neymarze hitem Internetu! „Powinien otrzymać Oscara” [GALERIA]

W przedwczorajszym meczu Brazylii z Meksykiem, czołowy piłkarz Canarinhos został sfaulowany przy linii bocznej, a następnie meksykański obrońca nadepnął mu na stopę.

Neymar zwijał się z bólu i tarzał się na boisku. Dla części widzów, jego zachowane zostało odebrane jako przesadzone. Dla niektórych stało się źródłem dla memów. Listę otwiera filmik Footy Jokes, którego autor uważa, że Neymar powinien otrzymać Oscara.

‚I wouldn’t like to see him coming out of the doctor’s surgery after a flu injection’ – Martin O’Neill on Neymar on @ITVSport 😂😂😂 pic.twitter.com/zSc5QLqbbi

— Piers Morgan (@piersmorgan) 2 lipca 2018