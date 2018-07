Szok! Gwiazda Barcelony zdobyła wątrobę na czarnym rynku? „Co za skur**el”

Przed kilkoma laty cały piłkarski świat wspierał francuskiego obrońcę FC Barcelony Erica Abidala. Chorego na raka piłkarza uratował wówczas przeprowadzony w expresowym tempie przeszczep wątroby. Hiszpański „El Confidential” twierdzi obecnie, że organ pochodził z czarnego rynku.

Te sensacyjne doniesienia podał dziennik „El Confidential” zostały oparte na nagraniach rozmów, w których uczestniczyć miał były prezes FC Barcelony.

Sam Sandro Rosella w rozmowie z niezidentyfikowanymi dotąd osobami miał potwierdzać, że oficjalna historia o kuzynie piłkarza ofiarującym część swojej wątroby, to jedynie bajka dla mediów.

„Abidal występuje przeciwko nam, a my mu kupiliśmy wątrobę nielegalnie. Sprzedaliśmy to jako historyjkę z wątrobą kuzyna. Zapłaciliśmy za dwa lata kontraktu. Co za skur**el” – miał powiedzieć rozmówca Rosella, na co ten dwukrotnie potwierdzał przebieg wydarzeń.

El Confidencial reports former Barça chairman Sandro Rossell "bought an illegal liver" for Eric Abidall in 2012. High Court in Catalonia responds in statement that the investigation was shelved early 2018, with favourable opinion from prosecutor's office: no crime, no criminals. pic.twitter.com/yVkfIAeJXK

