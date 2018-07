Wraca prawdziwe lato! Już dzisiaj nawet 30 st. Celsjusza [PROGNOZA POGODY]

Meteorolodzy są pewni, dzisiaj, tj. 4 lipca czeka nas prawdziwie letnia pogoda. Miejscami przewidywane są upały, lokalnie być nawet 30 stopni Celsjusza. Niewielkie zachmurzenie możliwe jest na północnym wschodzie.

Jak informuje IMGW, nad północno-wschodnią Europą dominować będzie niż znad Łotwy. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtować będą wyże. Polska pozostanie na skraju niżu z ośrodkiem nad Łotwą. Z północnego zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

W ciągu dnia mieszkańcy prawie całej Polski będą cieszyć się słoneczną wakacyjną pogodą. Ewentualnie na północnym wschodzie może się nieco chmurzyć.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej, do nawet 30 st. C lokalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli spadać. W środę zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północnym wschodzie kraju okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu.

Nczas.com/ PAP/ TVN24 / pogodynka.pl