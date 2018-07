Coraz cieplej, wręcz upalnie. Ale nie wszędzie [PROGNOZA POGODY]

W czwartek w Polsce będzie bardzo ciepło, wręcz upalnie. Temeperatura powietrza na Dolnym Śląsku może wzrosnąć aż do 33 stopni Celsjusza! Chłodniej będzie na Pomorzu.

Europa zachodnia jest pod wpływem wyżu znad Atlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji. Nad południowo-zachodnie rejony nasuwa się płytka zatoka z pofalowanym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 996 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Dolnym Śląsku i w Karpatach miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe także burze.

Temperatura maksymalna od 24 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Śląsku Dolnym i Ziemi Lubuskiej, chłodniej na wybrzeżu: od 19 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu Zachodnim oraz w południowej połowie kraju okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze.

Temperatura minimalna od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 29 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna około 16 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. (PAP)