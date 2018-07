Izraelscy złodzieje żerowali na Holokauście. Podzielili między sobą rynek

Zmowa cenowa wśród izraelskich biur podróży. Szefowie pięciu izraelskich biur podróży mieli podzielić między sobą rynek wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci Holokaustu w Polsce. Jak podaje izraelski Haaretz oskarżono pięć firm i osiem osób.

Jak podaje Haaretz osiem osób i pięć firm jest podejrzanych o monopol w ustalaniu cen na organizację edukacyjnych wycieczek o Holokauście. Przede wszystkim chodzi tutaj o wycieczki dla szkół do miejsc pamięci związanych z zagładą Żydów.

Podejrzani mieli usłyszeć zarzuty oszustwa, prania pieniędzy i przekupstwa w celu ograniczenia konkurencji pomiędzy poszczególnymi biurami podróży, a także zarzut maksymalizacji zysków z wycieczek.

W 2009 roku Ministerstwo Edukacji Izraela zaprosiło dostawców usług turystycznych do specjalnej bazy danych, która miała ułatwić szkołom i instytucjom poszukiwanie i porównywanie ofert tego typu wycieczek. Dzięki temu mogły znaleźć najlepszą i najtańszą opcję.

Jak wynika z aktu oskarżenia od 2010 do 2016 roku wymienione w nim firmy miały oszukiwać Ministerstwo Edukacji i udawać, ze stanowią dla siebie konkurencję.

W rzeczywistości, wkrótce po tym, jak zostały wpisane do ministerialnej bazy, dogadały się między sobą i podzieliły rynek tak, że gdy jakaś placówka organizowała wycieczkę przez jedną z oskarżonych firm, drugie biuro nie startowało w rywalizacji i odwrotnie.

Do oskarżonych firm należą: Gesher Tours, I. Hillel, Diesenhaus Travel i Terminal 1, a także Academy Travel ,

Przypomnijmy, że uczestnictwo w tego typu wycieczkach dla młodzieży szkolnej są elementem edukacji i są obowiązkowe.

Tak to się kończy kiedy coś jest obowiązkowe, nakazane przez państwo. Gdyby nie było obowiązku, nikt by nie był w stanie policzyć ile szkół i uczniów będzie chciało pojechać na wycieczki edukacyjne, i biura walczyły by o klienta.

Nczas.com/ Haaretz.com