Państwa Unii Europejskiej straciły niewiarygodne kwoty. Polska na szczęście nie. Tyle kosztuje walka z terroryzmem

Terroryzm na przestrzeni 12 lat kosztował państwa Unii Europejskiej co najmniej 180 miliardów euro. Najwięcej straciły gospodarki Wielkiej Brytanii i Francji. Polaków walka z terroryzmem i straty z jego powodu kosztowały około pół euro na głowę – podaje RANDOM Corporation.

RANDOM Corporation, to amerykański think tank robiący analizy głównie na rzecz sił zbrojnych Ameryki. Według opracowanego przez niego raportu na zlecenie Parlamentu Europejskiego, terroryzm kosztował gospodarki krajów Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2004-2016 co najmniej 180 miliardów euro.

Zgodnie z wyliczeniami RANDOM terroryzm kosztował Polaków 19 milionów euro – około niż 50 eurocentów na głowę mieszkańca. Najwięcej straciły Wielka Brytania i Francja – po 43 miliardy euro. Jednak w przeliczeniu na głowę mieszkańców największe straty poniosły Grecja, Cypr, Irlandia i Hiszpania.

– Oprócz oczywistych zniszczeń fizycznych, traumy emocjonalnej terroryzm ma negatywny wpływ na gospodarki krajów, w których dochodzi do zamachów – mówi Marco Hafner główny ekonomista RAND.

Według niego terroryzm ma wpływa na psychikę i zmienia zachowania firm i konsumentów. Było to szczególnie widoczne po atakach w Paryżu w 2015 roku. Po nich dochody z turystyki spadły dramatycznie.

– Niektórzy mogą mniej cenić sobie „przyszłe życie” i bardziej żyją chwilą. To ma wpływ na to jak konsumenci wydają pieniądze. Prowadzić to może do wzrostu wydatków bieżących i mniejszego oszczędzania. Także w firmach, które wtedy mniej inwestują. To prowadzi do strat w gospodarce całej Europy – mówi Hafner

RAND jako jedną ze strategii walki z terrorem postuluje uderzenie w jego ekonomiczne zaplecze. Francuskie służby od początku tego roku zidentyfikowały aż 416 sponsorów ISIS. Według prokuratora Francoisa Molin terroryści poprzez system mikropłatności zdołali zgromadzić ponad 3 miliardy euro.