PILNE! Wiemy kto negocjował z Izraelem. Ujawniamy to, co rząd chce ukryć

Izraelski dziennikarz Barak Ravid twierdzi, że ze strony polskiej negocjacje z Izralem w sprawie nowelizacji ustawy o IPN prowadzili dwaj europarlamentarzyści – Ryszard Legutko i Tomasz Poręba.

Ravid, który jest korespondentem zagranicznym izraelskiej stacji Channel 10 News, powołuje się na anonimowe źródła rządowe w Jerozolimie.

„Izraelski przedstawiciel rządowy ujawnił mi, że w skład polskiego zespołu negocjacyjnego wchodzili Ryszard Legutko i Tomasz Poręba – członkowie Parlamentu Europejskiego reprezentującymi Prawo i Sprawiedliwość. Obydwaj są bliskimi zaufanymi polskiego premiera Morawieckiego” – napisał dziennikarz na Twitterze

BREAKING: Israeli officials revealed that the members of the Polish negotiation team in the talks with Israel were Ryszard Legutko & Tomasz Poręba – both members of the European Parliament representing Poland's "Law & Justice Party". Both close confidants of Polish PM Morawiecki

— Barak Ravid (@BarakRavid) July 5, 2018