Wielki pojedynek chamów. Kto wygra? Maziarski kontra Gmyz

Cezary Gmyz opłacany z naszych pieniędzy dziennikarz TVP znów dał popis chamstwa w internecie. Ale, żeby nikomu nie było smutno, postanowił go przebić Wojciech Maziarski z „Gazety Wyborczej”.

Gmyz po raz kolejny postanowił dać upust swym… no nie bardzo wiemy czemu dał upust biorąc pod uwagę to co napisał o byłej/obecnej prezes Sadu Najwyższego. A leci to tak:

„Jak słyszę, że taka szlampa i prezes SN robi za wzór cnót, to mi się miesiączka cofa”.

„Szlampa” – odnosi się do określenia w niemieckim slangu kobiety brudnej/niechlujnej. Nie wiemy, czy Gmyz ostatnio zmienił płeć i co mu się aktualnie przytrafiło. Nie interesują nas też jego fizjologiczne przypadłości. Za to wiemy jak powinien zachowywać się dziennikarz państwowej, publicznej telewizji, którego opłacamy z naszych pieniędzy.

Wynurzenia Gmyza jednak tak spodobały się dziennikarzowi ‚Wyborczej”, Maziarskiemu, że postanowił zanurkować za Gmyzem do rynsztoka i odpisał na Twitterze:

„Ta jego miesiączka ma chyba sporą zawartość alkoholu i rzeczywiście cofnęła mu się aż do mózgu. Kiedy uświadamiam sobie, że taki obwisły fiutek jak Cezary Gmyz uchodzi w Berlinie za przedstawiciela polskich mediów, to aż mi się wszystko cofa. We wtorek pod SN Dorota Stalińska bardzo ładnie zwróciła się do opinii publicznej Europy i świata z prośbą, by nie utożsamiać rządów Pis z Polską i Polakami, bo Pis, to tylko „taka chwilowa przypadłość Polski”. ja też zwracam się do Niemców: nie utożsamiajcie Gmyza z polskimi mediami, Gmyz to tylko chwilowa przypadłość polskiego dziennikarstwa.”

Tak więc i temu Gmyzu i temu Maziarskiemu coś się cofa. Lubimy dosadne i ostre określenia. Nie mylimy ich jednak z rynsztokową wulgarnością. Gmyz i Maziarski to godni siebie przeciwnicy. Temu Gmyzu nagany udzieliła dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjne. A więc nadal będziemy utrzymywać tę miernotę. Na jakąkolwiek reakcję „Gazety Wyborczej” nie ma co liczyć.