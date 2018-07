Kukiz masakruje PO: „Hipokryci, którym nie chodzi wcale o żadne sądy (…) a jedynie o ugranie partyjnego interesu”

Paweł Kukiz masakruje PO na swoim profilu na Facebooku. Wspomina, że partia Grzegorza Schetyny głosowała tak samo jak PiS. „Hipokryci, którym nie chodzi wcale o żadne sądy” – napisał o politykach Platformy Obywatelskiej.

Działacze PO przekonują, że przeniesienie prof. Gersdorf w stan spoczynku jest niezgodne z konstytucją. Kukiz jednak zauważył, że politycy Platformy mieli szansę zapobiec obecnej sytuacji (a przynajmniej zagłosować w tej sprawie).

Lider Kukiz’15 przypomniał sytuację, gdy dyskutowano nad poprawką do ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakładała, że przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia nie będzie obejmowało I Prezesa Sądu Najwyższego.

„Widzę jak ostatnio Platforma w pierwszym szeregu broni Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego :-) I przypomina mi się sytuacja, kiedy debatowaliśmy nad 47 poprawką do ustawy o SN. Chodziło w niej o to, by przechodzenie w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia NIE DOTYCZYŁO Pierwszej Prezes SN.” – pisze lider KUKIZ’15.

„Hipokryci, którym nie chodzi wcale o żadne sądy, interes obywatelski i spokój a jedynie o ugranie partykularnego, partyjnego interesu poprzez zadymy i szczucie Polaków na siebie… Platforma głosowała wtedy jednak ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością przeciwko takiemu rozwiązaniu (tylko jeden poseł PO był za).” – podsumował Kukiz na Facebooku.

Nczas.com/ Facebook