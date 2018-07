Prognoza na weekend. Wracają deszcze

Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu i południowym wschodzie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Słabe, przelotne opady deszczu miejscami także na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 22st. na północy do 29 st. na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, od 20 st. do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu i lokalne burze, stopniowo zanikające. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm na krańcach południowych. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 10st. do 15 st. Cieplej na wybrzeżu, miejscami 16 st. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu i północnym zachodzie także umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i przelotne opady deszczu oraz burze. Przewidywana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura maksymalna przeważnie od 22st. do 26 st. Chłodniej na Podhalu i nad morzem: od 18 st. do 21 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim okresami dość silny, na wybrzeżu, południu oraz w czasie burz porywisty, północno-zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna14 st. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. (PAP)