Trzaskowski o imigrantach wczoraj i dziś. Krótki filmik [VIDEO]

Rafał Trzaskowski od paru dni po prostu kłamie w sprawie przyjmowania uchodźców. „Od samego początku, zarówno rząd Ewy Kopacz, jak i my wszyscy, sprzeciwialiśmy się mechanizmom stałej relokacji” – twierdził na konferencji prasowej kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Tylko zapominał co mówił trzy lata temu…

Na konferencji polityk odniósł się do decyzji, jakie zapadły na ostatnim szczycie Unii Europejskiej. Przywódcy państw członkowskich postanowili, że nie będzie już przymusowej relokacji migrantów.

–”Zobaczymy, jak się ten proces potoczy. Dlatego, że jeszcze tej rezygnacji nie ma” – zaznaczył Trzaskowski. Kandydat na prezydenta stolicy przekonywał, że od samego początku był zwolennikiem tezy, że Polska może przyjąć wyjątkowo kilkaset kobiet i dzieci.

–”Tego typu było zobowiązanie, które myśmy składali” – podkreślił. Po czym po prostu skłamał mówiąc: „natomiast od samego początku zarówno rząd Ewy Kopacz, jak i my wszyscy sprzeciwialiśmy się mechanizmom stałej relokacji”.

Tylko jest mały problem, w internecie nic nie ginie, np. jego własne tweety z 2018 roku.

Wszystkie dokumenty wsp uchodźców są jawne. Ile razy można powtarzać – PL zgodziła się na niecałe 7000 uchodźców. #debata — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 20, 2015

–”Rząd PiS zapowiadał, że już 2 lata temu ten projekt został pogrzebany. On przez cały czas wraca. Mam nadzieję, że te pomysły zostaną na zawsze pogrzebane, dlatego że narzucanie państwom członkowskim w sposób automatyczny przyjmowania uchodźców jest całkowicie kontrproduktywne i mam nadzieję, że tak się ta sprawa zakończy” – oświadczył.

O kłamstwach kandydata na prezydenta Warszawy najlepiej świadczy nagranie z wycinkami wypowiedzi działaczy PO z Trzaskowskim na czele.

Kim jest @ trzaskowski_, warto już dzisiaj zadać sobie to pytanie. Skoro w 2015 roku był odpowiedzialny za klęskę dyplomatyczną związaną ze zgodą na przyjęcie # imigranci do Polski, a dzisiaj się wypiera, że PO wydała zgodę na przyjęcie imigrantów… to czy jest kłamcą? Dajcie RT!