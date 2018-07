Komiczny występ Targalskiego podbija sieć. Tym razem „show” ukradł mu kot [VIDEO]

Jerzy Targalski, historyk i politolog, od lat przekonuje, że władzę w Polsce dzierżą oligarchowie oraz grupy biznesowe wywodzące się z dawnych służb. Jego wystąpienie dla holenderskiej telewizji publicznej, w której objaśniał swoją tezę zostało jednak zdominowane przez innego bohatera, który podbił serca widzów.

Targalski, który jakiś czas temu zasłynął stwierdzeniem, iż prezydent Duda kontrolowany jest przez bezpiekę za pomocą serialu satyrycznego „Ucho Prezesa”. w programie „Nieuwsuur” dla holenderskiego NTR tłumaczył widzom w jaki sposób liczne sfery życia publicznego w Polsce są zdominowane przez przedstawicieli dawnej Służby Bezpieczeństwa. Tym razem jednak uwaga opinii publicznej skupiła się nie na przekazie Targalskiego a na często towarzyszącym mu niesfornym pupilu.

Fragment wywiadu, w którym widać jak kot Targalskiego wdrapuje się na ramiona właściciela i zaczyna mocno domagać się uwagi umieścił na Twitterze reporter „Nieuwsuur” Rudy Bouma. Targalski pozostał niewzruszony i kontynuował wywód, co jakiś czas odgarniając z twarzy ogon zwierzęcia, które nie dawało za wygraną i przez cały czas pozostawało na jego ramionach.

I have no idea what the guy was saying but I’m voting for that cat!

— josie (@josettewolthuis) July 6, 2018