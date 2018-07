The Rolling Stones mają walczyć o Sąd Najwyższy. Rozpaczliwy apel Wałęsy: „Jeśli moglibyście cokolwiek powiedzieć”

Obecny reżim chce zniszczyć niezależność sądów w Polsce. W ubiegły roku unieszkodliwił Trybunał Konstytucyjny – można przeczytać w liście, który w angielskiej wersji pojawił się na Facebooku byłego prezydenta. Wałęsa prosi muzyków o pomoc i wsparcie. Koncert legendarnej grupy ma odbyć się jutro na Stadionie Narodowym.

Nikt, ale to absolutnie nikt nie zrobił dla Polski i świata tyle, co Lech Wałęsa zwany niekiedy TW Bolkiem. Własnymi rękami obalił komunizm i pokonał Moskwę. Teraz były prezydent próbuje wybawić nasz kraj z objęć kaczystowskiego reżimu. By to uczynić, sięgnął po jakże rzadko przez siebie używany język angielski.

Na profilu Wałęsy pojawił się list skierowany do grupy The Rolling Stones, która ma jutro wystąpić na Stadionie Narodowym. Były prezydent chce najwyraźniej skorzystać z okazji, że wydarzenie muzyczne, w przeciwieństwie do protestów pod SN, zgromadzi prawdziwe tłumy.

Wałęsa zaapelował, by muzycy w czasie koncertu odnieśli się do zmian, jakie przyniosła ustawa o Sądzie Najwyższym. Przypomniał, że rok wcześniej PiS unieszkodliwił Trybunał Konstytucyjny, a teraz nastaje na niezależne sądownictwo.

Wiele osób w Polsce broni teraz wolności, ale potrzebują waszego wsparcia. Jeśli moglibyście cokolwiek powiedzieć lub zrobić w czasie swojego pobytu w Polsce, to dla tych ludzi wiele by znaczyło – zakończył swój list Wałęsa.

Możliwe, że Wałęsa próbuje się w ten sposób zrehabilitować się za swoje ostatnie wystąpienie przed SN, gdzie w momencie, kiedy zwrócone na niego były oczy całej totalnej opozycji i mediów grzmiących o dziesiątkach tysięcy oburzonych stwierdził, że protestujących jest za mało.

Źródło: FB/YT