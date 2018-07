„It’s coming home”! Angielscy fani w euforii wtargnęli do IKEI. Strażnicy byli bezsilni [VIDEO]

„It’s coming home. Football is coming home” – śpiewali po wczorajszym awansie do półfinału angielscy kibice. Reprezentacja „Synów Albionu” pokonała wczoraj Szwedów 2:0 po dość słabym meczu, jednak w Anglii i tak wszyscy fani wręcz oszaleli ze szczęścia.

W Anglii zapanowało istne szaleństwo, reprezentacja tego kraju po raz pierwszy od 28 lat awansowała do półfinału Mistrzostw Świata. W 1990 roku zakończyło się jednak na czwartym miejscu, tym razem wszyscy mają nadzieję nawet na zwycięstwo.

W Stratford w Londynie doszło do niebywałej sytuacji. Po zwycięstwie Anglików grupa kibiców w euforii wtargnęła do Ikei, gdzie zaczęli skakać po łóżkach. Do akcji musiał wkroczyć strażnik, który starał się uspokoić fanów, ale wobec takiej chmary był bezsilny.

W wielu miejscach całego kraju ruch drogowy został zablokowany. Fani w Wielkiej Brytanii i całej Europie w radosnym szale rozlewali piwo, skakali po stołach itd., śpiewając jednocześnie „It’s coming home. Football is coming home”.