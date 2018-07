LGBT na ulicach i skandaliczne prowokacje. Profanacja flagi i godła w czasie marszu równości [FOTO]

Policjanci zareagowali i w twej sprawie będzie zawiadomienie do prokuratury o znieważenie i profanację symboli narodowych – poinformował Joachim Brudziński, którego wywołali do tablicy czujni internauci. Podczas marszu równości w Częstochowie doszło do profanacji flagi oraz godła RP.

Środowiska LGBT wciąż powtarzają swoje frazesy o równości, tolerancji i miłości. Jednocześnie wykorzystują każdą sytuację, by prowokować, szokować i gorszyć resztę społeczeństwa. Stało się tak również podczas marszu równości w Częstochowie.

Homoseksulaliści umyśliły sobie, że marsz zakończą pod murami klasztoru na Jasnej Górze i przy okazji pozdrowią tamtejszy kler oraz wiernych. Plany pokrzyżowali im narodowcy, którzy próbowali blokować pochód. Protestujących musiała rozdzielać policja.

To jednak nie koniec problemów ze społecznością LGTB. Wśród wielu zdjęć, jakie po marszu trafiły do sieci, internauci wypatrzyli m.in. polską flagę z orłem na tęczowym polu. Pojawiły się oskarżenia o profanacje symboli narodowych.

Na głosy oburzenia zareagował minister Brudziński, który za pośrednictwem swojego Twitter poinformował, że prokuratura otrzyma zgłoszenie w tej sprawie. Ponieważ na zdjęciu widać osoby trzymające flagę, bardzo łatwe będzie ustalenie winnych.

Warto dodać, że na całym świecie społeczności LGBT podmieniają barwy narodowe na własne. Mamy tęczową flagę USA, Izraela, czy też Wielkiej Brytanii. Nie oznacza to oczywiście, że podobne praktyki powinno się tolerować.

🇵🇱#Częstochowa: jesteśmy na blokadzie marszu pederastów. Działamy na kilku frontach jednocześnie 💪🏻 pic.twitter.com/jE1EvuRLBD — ONR (@1934ONR) 8 lipca 2018

