To nie Biedronka, ani nie Lidl. Ta polska sieć sklepów rozwija się najszybciej. W pierwszym półroczu przegonili sami siebie

Już na początku tego roku pisaliśmy, że polska sieć sklepów rozwija się w naszym kraju najszybciej. Początek 2018 podtrzymał ten trend i powstało 74 nowe sklepy Dino, co przebija wynik z pierwszych sześciu miesięcy tego roku.

W I półroczu 2018 roku sieć Dino otworzyła 74 nowe sklepy, w poprzednim roku nowych sklepów powstało „zaledwie” 49, co i tak było najlepszym wynikiem w branży. Obecnie Dino jest najszybciej rozwijającą się siecią sklepów spożywczych w Polsce.

Sieć sklepów Dino prowadzi sklepy o średniej wielkości 400 metrów kwadratowych, które oferują ponad 5 tysięcy produktów. Obecnie w Polsce istnieje 849 sklepów sieci, w tym samym czasie rok wcześniej było to 677 sklepów.

Do największych sieci na naszym rynku Dino jeszcze trochę brakuje, jednak biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sieci i fakt, że nie ma jej jeszcze we wszystkich częściach kraju, to już niedługo może stać się drugim największym graczem na polskim rynku.

Obecnie największą siecią na rynku jest Biedronka, która posiada 2750 sklepów. Jednak Dino jest już większą siecią od np. Lidla, który posiada trochę ponad 600 sklepów. W ciągu kilku kolejnych lat Dino planuje rozwój sieci do 1200 sklepów.

Na koniec pierwszego półrocza 2018 sieć Dino zatrudniała prawie 14 tysięcy osób. Sklepy Dino obecnie działają w 11 województwach: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, śląskie, mazowieckie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, małopolskie i pomorskie.

