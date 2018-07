Brytyjskie media w histerii. Nawet państwowa BBC otwarcie nawołuje do protestów w czasie wizyty Trumpa [FOTO]

Wielka Brytania szykuje się na pierwszą wizytę Donalda Trumpa. Tymczasem media głównego nurtu otwarcie nawołują do protestów i informują odbiorców jak wziąć w nich udział.

Pierwsza wizyta Trumpa miała odbyć się w ubiegłym roku, ale ostatecznie została odwołana. Już wtedy protestowali przeciwko niej lewaccy posłowie z Labour Party i domagali się, by wizycie odmówiono statusu państwowej.

W tym roku histeria lewicy jest jeszcze większa. Hasło dał pakistański burmistrz Londynu Sadiq Khan, który zezwolił, by na czas wizyty Trumpa nad Londynem latał wielki balon przedstawiający prezydenta USA jako bobasa. Teraz opłacana z pieniędzy podatników BBC opublikowała na swych stronach internetowych artykuł „Szykuj się UK” (Zjednoczone Królestwo – przyp. red), zilustrowała go zdjęciem owego balona i opisała jak będzie latać.

Miejski dziennik „Metro” oddał łamy lewackiemu aktywiście Leo Murrayowi, który przygotował dmuchaną kukłę. Ten w swoim tekście nazwał Trumpa „tyranem” i „despotą„.

– Jeśli to pokolenie też ma walczyć z faszyzmem, to robiąc to możemy się też trochę pośmiać – napisał Murray. – Od dnia, w którym Donald Trump wygrał wybory żyję w nieustannym poczuciu strachu. To uczucie, którego doświadczyłem kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o groźnych zmianach klimatycznych.

Teraz Murray ze swoim balonem planuje jeździć za Trumpem po całym świecie

Dziennik „Mirror”, który z okazji jakichś dni LGBTRTVAGDQWERTY, czy czego tam „przywdział” tęczowe barwy walnął artykuł : „Jak mogę zaprotestować przeciwko wizycie Donalda Trumpa w w UK? Wszystkie marsze i demonstracje i to jak możesz się zaangażować”.

– Donald Trump przyjeżdża do Zjednoczonego Królestwa i ludzie są wściekli – obwieściła gazeta lewaków i zamieściła spis przewidywanych demonstracji wraz z linkami do organizatorów.

Podobnie portal „Independent”, który niegdyś był gazetą.

Londyński darmowy „Evening Standard”, którego wydawcą jest autor wielu kampanii przeciwko Brexitowi George Osborn opublikował artykuł „Wszystko co musisz wiedzieć o londyńskich protestach przeciwko Trumpowi, na które wybiera się 50 tysięcy osób”.

W lewackim „The Guardian” wielki komentarz pt: „Oto dlaczego powinieneś się do nas przyłączyć, by 13 lipca w Londynie protestować przeciwko Trumpowi” opublikowała Shaista Aziz

„To konieczność by wykorzystać wizytę Trumpa …jako okazję do zaprotestowania stanowczego oporu przeciwko haniebnej polityce jego administracji. Nie tylko to. Musimy użyć protestów do stworzenia różnorodnego, antyrasistowskiego, pro imigracyjnego ruchu w Królestwie, który nie będzie bał się nazywać faszystami tych, którzy nimi są i nie będzie wybielał polityki nienawiści, rasizmu i mizoginii”

Są jednak też tacy, którzy przeciwstawią się rozpętywanej przez media i lewaków histerii. Jedna z konserwatywnych organizacji właśnie rozpoczęła zbiórkę na zbudowanie kolejnego wielkiego balona. Tym razem jako bobas w pieluchach przedstawiony będzie mer Londynu Sadiq Khan.

Już teraz inicjatorzy akcji szydzą z niego wiedząc, że skoro zgodził się, by nad Londynem latał balon z Trumpem, to teraz nie może odmówić balonu przedstawiającego jego.

Z okazji wizyty prezydenta właściciel pubu „The Jameson” postanowił zmienić mu nazwę na „Ramiona Trumpa” (Trump Arms).