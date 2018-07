Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię tabletek na ból gardła. Przyczyną jest zła ulotka

Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu tabletek Inovox Express o smaku miodowo-cytrynowym. Powodem jest zła ulotka w opakowaniach.

GIF poinformował, że wydał decyzję na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, czyli firmy US Pharmacia. Powodem jest to, że w niektórych opakowaniach serii 00073 z datą ważności 09.2019 znalazły się ulotki do innego leku.

Inovox Express jest stosowany w celu miejscowego łagodzenia bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Zawiera antyseptyki – amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek znieczulający do gardła – chlorowodorek lidokainy.

Nczas.com/ Główny Inspektorat Farmaceutyczny