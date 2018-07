Lato bez rewelacji. Nad morzem i w górach niezbyt ciepło, trochę zagrzmi i popada. Prognoza pogody na początek tygodnia

Przez województwa zachodnie i północno-zachodnie przemieści się strefa frontu chłodnego. W części południowo-wschodniej kraju zaznaczy się linia zbieżności. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim – informuje IMGW. Poniedziałek i wtorek upłyną pod znakiem przelotnych opadów i burz

W poniedziałek i wtorek w całym kraju można spodziewać się częściowego zachmurzenia. Możliwe są przelotne opady deszczu a na południu oraz w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum kraju także burze.

Temperatura maksymalna od 24 do 26 st. C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich: od 20 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na Pomorzu skręcający na zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju spodziewane są niewielkie opady. Na południowy-wschodzie prawdopodobnie pojawią się burze.

We wtorek na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu oraz burze.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C.

PAP/IMGW