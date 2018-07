Mick Jagger zareagował na list Lecha Wałęsy. Padły słowa po polsku [VIDEO]

Dzień przed planowanym na PGE Narodowym koncertem grupy The Rolling Stones, na Facebooku Leach Wałęsy pojawił się list. Były prezydent prosił w nim muzyków o pomoc i wsparcie w walce o wolne sądownictwo. Lider grupy Mike Jagger w czasie wstępu zwrócił się do fanów po polsku.

Polska to piękny kraj. Jestem za stary, żeby być sędzią, ale wciąż młody, żeby śpiewać – zwrócił się do swoich fanów Jagger. Następnie miał, już po angielsku, powiedzieć: Byliśmy tu w 1967. Pomyślcie, ile osiągnęliście od tego czasu. Niech Bóg będzie z wami.

Przesłanie słów muzyka nie jest do końca jasne. Z ich interpretacją wstrzymują się nawet popierające totalną opozycję media, choć równocześnie bardzo podkreślają fakt, że list Wałęsy jednak do Jagger dotarł.

Możliwe, że lider grupy chciał się zwyczajnie odciąć od politycznych sporów i pokazać fanom, iż jedyne, na czym mu zależy do muzyka i śpiew.

Przypomnijmy, że dzień przed planowanym koncertem na Facebooku Lecha Wałęsy pojawił się list napisany po angielsku, w którym były prezydent prosił o wsparcie osób, które walczą z reżimem i bronią niezależnego sądownictwa w Polsce.

Wiele osób w Polsce broni teraz wolności, ale potrzebują waszego wsparcia. Jeśli moglibyście cokolwiek powiedzieć lub zrobić w czasie swojego pobytu w Polsce, to dla tych ludzi wiele by znaczyło – pisał były prezydent w liście.

Mick Jagger: "Polska co za piękny kraj, jestem za stary by być sędzią, ale jestem młody by śpiewać" 👍👏👏👏👏✌️

źródło: "Periscope" pic.twitter.com/jMKozp4UZa

