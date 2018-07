Rafalala znowu w akcji. Zaatakowało w centrum handlowym [VIDEO]

Zostałem spryskany gazem pieprzowym w Carrefourze w Arkadii za to, że wrzucaliśmy sobie piłki do kosza z kolegą i jej to przeszkadzało. Mój kolega zaczął nagrywać to ona też zaczęła i nagle zaczęła się sprzeczka i został potraktowany gazem pieprzowym i został opluty – napisał jeden z zaatakowanych w centrum handlowym. Jak widać Rafalala w dalszym ciągu stanowi zagrożenie dla reszty społeczeństwa.

Pomimo medialnej burzy i aresztu, do którego trafił Rafalala po ataku na dziewczynkę, transwestyta wciąż zachowuje się agresywnie w stosunku do postronnych osób.

Do sieci trafił filmik, który przedstawia, jak Rafalala atakuje kilku chłopaków w sklepie spożywczym w warszawskiej Arkadii.

Mimo zgłoszenia ataku ochrona supermarketu nie zareagowała: Nie chciałem robić żadnej zadymy, bo normalnie to byśmy się nią lub nim zajęli, ale jako, że to było w miejscu publicznym […] poszliśmy z tym do ochrony, ale nic jej nie zrobili.

Nie wiem, jak to jest jeszcze na wolności, no ale co zrobić przecież homosie i transy mają przywileje, bo przecież oni są krzywdzeni na każdym kroku, to oni mogą więcej. To nie jest pierwsza ani druga sytuacja tego wybryku natury – skwitował całą sytuację jeden z jej uczestników.

Chyba czas najwyższy, żeby minister Brudziński, który z dużą uwagą zajął się poprzednim incydentem, wziął się na poważnie za agresywnego transwestytę, terroryzującego swoje otoczenie.

Poniżej video z zajścia w Arkadii.

Źródło: YT/wykop.pl