Uwierzyli w Boga i zmienili swoje życie. Polscy celebryci, którzy się nawrócili

Gwiazdy rozrywki, celebryci i celebrytki to środowisko, które w znakomitej większości uważa, że różnego rodzaju normy społeczne ich nie obowiązują. Często wpadają w różnego rodzaju nałogi. Niektórzy nie potrafią się z tego wydobyć jak np. Whitney Houston, inni z nich wychodzą, dzięki m.in. wierze w Boga.

Nie wszyscy którzy „odkrywają” Boga są osobami, które wpadły w nałóg. Część z nich to osoby, które miały dość pustki związanej z dotychczasowym trybem życia, którym rządzi doktryna „róbta co chceta”.

Jedną z osób, które wyzwoliły się dzięki wierze Boga z nałogu alkoholizmu i narkotyków jest Michał Koterski. Przez nałóg stracił program telewizyjny „Misiek Koterski Show”. Jak sam powiedział, znalazł się na samym dnie. Dopiero wiara pomogła mu znaleźć siły, by pokonać uzależnienie.

„Przeżyłem przemianę duchową. Jestem obecnie głęboko religijny” – powiedział. Koterski ułożył sobie życie, znalazł miłość i spokój.

Mniej dramatyczne było życie reżysera Antoniego Krauze, który odszedł od religii, nawrócił się po wyborze Jana II, a utwierdził się w wierze po wyjściu ze śmierci klinicznej.

Reżyser Patryk Vega skończył z nałogami, jak przeżył poważny wypadek. „Nagle skutecznie odstawiłem alkohol, rzuciłem papierosy (paląc trzy paczki dziennie), kokainę, marihuanę, wszystkie używki i zrzuciłem 45 kilogramów – mówił. „Nie widzę w tym żadnej swojej zasługi. Oczywiście, sporo o tym myślałem, ale nie jest tak, że ja wykonałem jakąś heroiczną pracę, która pozwoliła mi to wszystko zwalczyć”.

Kompozytor Michał Lorenc został uratowany, jak sam mówi, dzięki modlitwie Marcina Pospieszalskiego. Wcześniej był alkoholikiem i narkomanem.

„Uznałem to za upokarzające, ale pomyślałem: skoro on robi z siebie takiego idiotę i błazna, to może ja te narkotyki wyrzucę, żeby też zrobić jakiś ruch. Wyrzuciłem je do ubikacji i spuściłem wodę. Po latach zrozumiałem, że wtedy już działała modlitwa Marcina” – wyznał Lorenc.

Dominika Figurska dzięki wierze uratowała swoje małżeństwo, kończąc swój pozamałżeński romans.

Radosław Pazura i Dorota Chotecka przeżyli ciężki wypadek samochodowy. Walka o powrót do normalnego życia i zdrowia zmieniła ich.

„W drastycznym momencie życia obudziła się we mnie na długo uśpiona wiara. Bez niej nie wiem, czy przetrwałabym i wypadek, i wiele późniejszych trudnych sytuacji – opowiadała aktorka w „Gościu Niedzielnym”. Wzięli ślub.

„W wieku 41 lat zaszłam w ciążę” – mówiła Chotecka we „Frondzie”. „Klara jest dzieckiem wymodlonym przez nas i przez siostry kapucynki.”

Imprezowiczka z dawnych lat, aktorka Nina Andrycz, żona premiera z okresu PRL Józefa Cyrankiewicza pojednała się z Panem Bogiem na łożu śmierci.

Znana piosenkarka i skandalista Dorota „Doda” Rabczewska także przeżyła nawrócenie i teraz co niedzielę jest na mszy świętej w kościele.

„Trochę to trwało, ale znów czuję w sobie pokój ducha. To nic złego przyznać się, że życie nam go zabrało, bo sztuką jest go na nowo odzyskać. Mam dzięki temu ogromną pogodę ducha, spokój i bezpieczeństwo” – powiedziała Doda dla se.pl

Z Bogiem!