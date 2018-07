Bezmyślny imigrant. Przyleciał do Warszawy na prymitywnie podrobionym polskim paszporcie

Głupota ludzi nie zna granic. Syryjczyk legitymujący się „polskim paszportem” z licznymi błędami chciał wjechać do Polski, udając Polaka, jednocześnie nie znając naszego języka.

Zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin Syryjczyk, z którym nie było żadnego kontaktu, bo słabo znał angielski, w końcu przez tłumacza przyznał się, że kupił paszport w Antenach za 4 tys. euro.

Jego „paszport” zawierał liczne błędy i literówki, głównie dotyczące naszych specyficznych liter takich jak „ę”, ale też zawierał litery z innych alfabetów. Paszport nie był oryginalny, był podrobiony na wzór oryginalnego. „Fachowiec”, który go wykonał, nie znał naszego języka ani pełnego alfabetu.

Co najdziwniejsze mężczyzna był przekonany, że ma hiszpański paszport. Jeśli to prawda, to ktoś musiał go nieźle skołować.

Mężczyznę zatrzymano z ust. 1 art. 270 Kodeksu karnego. Za używanie fałszywego dokumentu grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Polsat News