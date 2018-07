CBA bierze się za sprawę budowy zamczyska w samym centrum Puszczy Noteckiej. Agenci weszli do siedziby RDOŚ

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego biorą się za skandaliczną sprawę budowy ogromnego zamczyska w Puszczy Noteckiej. Dzisiaj weszli do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dodajmy, że CBA jest kolejna instytucją centralną, która zainteresowała się spektakularną inwestycją budowlaną. Nieco wcześniej kontrolę w podległej sobie instytucji zapowiedziało Ministerstwo Środowiska.

O kontroli CBA w RDOŚ w Poznaniu w związku z budową zamczyska na jeziorze w Puszczy Noteckiej poinformował na Twitterze dziennikarz TVP Marcin Tulicki.

NASZ NEWS!!! Agenci @CBAgovPL w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Badają sprawę budowy zamku w Puszczy Noteckiej. Więcej w @WiadomosciTVP o 19:30 — Marcin Tulicki 🇵🇱 (@TulickiMarcin) July 10, 2018

Zezwolenie, wydane wiosną 2015 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, było niezbędne do rozpoczęcia inwestycji.

Jest ona realizowana na niewielkim jeziorze w pobliżu wsi Stobnica niedaleko Obornik. Na sztucznej wyspie o długości ok. 300 metrów powstaje kilkunastokondygnacyjny budynek z wieżą, który według dokumentacji ma mieć m.in. 752 apartamenty dla 1880 osób i zatrudniać 180 pracowników.

Według medialnych doniesień budynek powstający w Puszczy Noteckiej ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i będzie miał kilkudziesięciometrową wieżę. W obiekcie znaleźć się ma blisko 50 mieszkań; na stałe w budynku mieszkać ma ok. 100 osób i 10 osób obsługi. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

We wtorkowym komunikacie minister środowiska poinformował, że w związku z pojawiającymi się kontrowersjami, polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy na terenie puszczy.

„Ochrona polskiej przyrody jest kwestią nadrzędną i dlatego wszelkie postępowania w takich sprawach powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i niepozostawiający pola do żadnych wątpliwości” – podkreślił.

Resort wskazał, że „decyzja poznańskiego RDOŚ, w której stwierdzono, że przy zachowaniu nałożonych warunków realizacji przedsięwzięcia nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 została wydana w kwietniu 2015 r. na podstawie m.in. przedstawionego przez inwestora raportu”.

Jak podały media, jednym z autorów raportu jest prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zasiada w radzie fundacji Fauna Polski wraz z ojcem inwestora.

„Kontrola rozpocznie się już dziś. Liczę na to, że jej wyniki dadzą jednoznaczną odpowiedź co do przebiegu procedury wydania decyzji, umożliwiającej budowę” – zaznaczył minister Kowalczyk.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej CBA podał we wtorek PAP, że kontrolerzy Biura prowadzą w RDOŚ czynności analityczno-sprawdzające, polegające m.in. na zabezpieczaniu dokumentów dotyczących m.in. wydanej decyzji środowiskowej w sprawie budowy obiektu. Jak zastrzegł, dopiero te czynności określą, jakie działania podejmie CBA – czy będzie to kontrola, czy śledztwo.

Jak to możliwe, że przez lata dziennikarze, redakcje, ekolodzy nie dostrzegli budowli drugiego Malborku w Puszczy Noteckiej?😀Byli zajęci stodołą Szyszki, kornikiem i tropieniem 3 neonazistów lesie? Sprzęt budowlany, ciężarówki, robotnicy, nikt tego nie widział? 🙈😁 pic.twitter.com/lFT7idxxZK — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) July 9, 2018

Hej @Greenpeace_PL czy nie przeszkadza wam ciężki sprzęt i budowa drugiego Malborka w Puszczy Noteckiej? pic.twitter.com/BJiIZNNi74 — Radosław 🇵🇱 (@bogdan607) July 10, 2018

