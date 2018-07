Dlaczego toną imigranci – Dobromir Sośnierz ostro o polityce społecznej [VIDEO]

Socjaliści, komuniści, lewicowi liberałowie. To właśnie przedstawiciele tych grup są odpowiedzialni za tragedie i śmierć tysięcy ludzi na Morzu Śródziemnym. Niestety, nie chcą wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności ani nawet zrozumieć, do czego przyczynia się ich polityka. Problemem zajął się Dobromir Sośnierz.

„To nie kryzys, to rezultat” – jak mawiał śp. Stefan Kisielewski – napisał pod swoim nowym video Dobromir Sośnierz. Dodał również: Rozdają zasiłki, zapowiadają, że będą ratować rozbitków, a później dziwią się dlaczego tylu ludzi z Afryki ryzykuje swoje życie by dostać się do Europy. Jeśli nagradzacie ludzi za to, że są rozbitkami, to otrzymujecie więcej rozbitków.

Podczas obrad PE, które miały miejsce 3 lipca następca Korwin-Mikkego w klarowny sposób wyłożył całemu unijnemu tałatajstwu, skąd w Europie biorą się uchodźcy, dlaczego jest ich tak wielu oraz kto jest odpowiedzialny za kolejne ofiary śmiertelne na Morzu Śródziemnym.

To, co obserwujemy, to jest zasłużony skutek wieloletnich działań socjalistów europejskich, którzy zbudowali system socjalny przyciągający najbardziej problematycznych imigrantów […]. Jak się stawia na stole darmowe jedzenie, to trzeba potem pilnować drzwi, żeby jakieś podejrzane towarzystwo nam nie wchodziło – mówił Sośnierz.

Jego wypowiedź spotkała się z zupełnym brakiem zrozumienia. Jeden ze zszokowanych prawdą europosłów zapytał, czy wobec tego należy skończyć z chroniącą nas polityką społeczną i pomocą niesioną ludziom. Odpowiedź Sośnierza z pewnością nie zmniejszyła konsternacji pytającego.

Film z obrad jest kolejnym już dowodem na to, że unijne elity zupełnie nie potrafią zrozumieć efektów swoich działań i tego, że ich polityka nie tylko zagraża bezpieczeństwu Europy, ale również powoduje śmierć tysięcy ludzi, którzy zachęceni obietnicami socjalu rzucają się na wody Morza Śródziemnego.

Poniżej video z obrad.

Źródło: YT/FB