Już 8 chłopców bezpiecznie wyprowadzono z zalanej jaskini. Pozostali czekają na ratunek

Pomyślnie trwa akcja ratunkowa. Uratowano już 8 chłopców z jaskini Tham Luang. Chłopcy wraz ze swoim trenerem weszli do długiej na kilka kilometrów jaskini i nie mogli wrócić ponieważ woda zalała część jaskini i odcięła im odwrót.

W niedzielę uratowano 4 chłopców. Nurkowie zaopatrzeni w sprzęt do nurkowania i butle z tlenem, przeprowadzili chłopców przez zalane korytarze. W poniedziałek wyprowadzono kolejnych 4 chłopców.

Live conference from #ThamLuang #ThaiCaveRescue We learned from yesterday and made some adjustments to today's operation, which went smoother than previous day. Thank you everyone involved including the media who have helped ensuring safety of the children. pic.twitter.com/EkvCdCBCtc

— PK (@PattyKosal) 9 lipca 2018