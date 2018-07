Wojna Donaldów! Tusk do Trumpa „Ameryko, szanuj swoich sojuszników, bo nie masz ich zbyt wielu”

Wojna Donaldów na Twitterze! Szef Rady Europejskiej pisze do prezydenta USA Donalda Trumpa, „Drogi Donaldzie Trumpie. Dla Stanów Zjednoczonych nie ma i nie będzie lepszego sojusznika niż Unia Europejska”.

Sekretarz generalny NATO i szefowie instytucji UE podpisali we wtorek deklarację w sprawie bezpieczeństwa europejskiego. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, zwracając się do prezydenta Donalda Trumpa, że USA nie będą mieć lepszego sojusznika niż Europa.

„Podpisaliśmy właśnie deklarację, która przenosi współpracę pomiędzy UE i NATO na kolejny poziom. Cel jest prosty: chcemy chronić europejskich obywateli za pomocą wszelkich możliwych środków i nie ma ku temu lepszego partnera niż NATO” – powiedział Tusk..

Odnosząc się do zarzutów Trumpa, że Europa zbyt mało środków przeznacza na utrzymanie bezpieczeństwa na świecie, Tusk podkreślił, że przeznacza na ten cel znacznie więcej niż Rosja i Chiny.

„Szanowny Panie Prezydencie, Ameryka nie ma i nie będzie miała lepszego sojusznika niż Europa. Dziś Europejczycy wydają na obronność o wiele więcej niż Rosja i tyle co Chiny. Sądzę, że nie może Pan mieć wątpliwości Panie Prezydencie, że to jest inwestycja we wspólną europejską i amerykańską obronność i bezpieczeństwo, czego nie można z pewnością powiedzieć o wydatkach Rosji czy Chin”– dodał Tusk.

Szef Rady Europejskiej apelował, by Ameryka doceniła swoich sojuszników, bo „nie ma ich tak wielu”, a Europa wydawała więcej na obronność, bo „każdy szanuje sojusznika, który jest dobrze przygotowany i wyposażony. Tusk dodawał przy tym, że pieniądze są ważne, ale prawdziwa solidarność jest jeszcze ważniejsza.”

Przypominał w tym kontekście, że Europa jako pierwsza odpowiedziała na dużą skalę i wezwała do solidarności gdy USA zostały zaatakowane 11 września 2001 roku. „Europejscy żołnierze walczą ramię w ramię z amerykańskimi żołnierzami w Afganistanie. 870 odważnych europejskich mężczyzn i kobiet poświęciło swoje życie, w tym 40 żołnierzy z mojej ojczyzny, Polski” – przypominał.

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-) — Donald Tusk (@eucopresident) July 10, 2018

List Donalda Tuska spowodował lawinę komentarzy.

Jeden z użytkowników Rhenman napisał tak: „Czy to jest skradzione konto? Kto uznałby Rosję lub Chiny za zagrożenie dla Europy? Nawet jeśli, dlaczego USA miałyby się tym martwić? Wydaje się, że Europa nie może (i nie będzie) egzekwować swoich granic w czasie pokoju. UE jest do bani, nie warta życia jednego żołnierza amerykańskiego”

Is this a stolen account? Who would consider Russia or China a threat to Europe? Even if, why would the USA have to worry about it? Seems like Europe can’t (and won’t) enforce their borders in peacetime. EU sucks, not worth one American soldiers life — Rhenman (@birgerrhenman) 10 lipca 2018

Mark Rubelo natomiast pisze tak: „Jestem z Włoch. Włochy właśnie wybrały populistyczny rząd, odrzucając twój nonsens z UE. Włochy są trzecią co do wielkości gospodarką europejską. Wielka Brytania również opuszcza UE. Więc proszę, martw się o siebie i swoją straszną politykę europejską, zanim zaczniesz krytykować Donalda Trumpa.”

Są także głosy poparcia tez o agresywnej Rosji.

Who would consider Russia a threat to Europe? They've recently changed borders of two states, using their military. If that's not enough to consider a country to be threat, then I don't know what is. — Jasiek Filipowicz 🇵🇱🇪🇺 (@JanFilipowicz) July 10, 2018

Nczas.com/ PAP/ Twitter