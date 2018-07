Z zachodu nadchodzi chłodny front. Popada i zagrzmi [PROGNOZA POGODY]

Nad obszarem naszego kraju, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie strefa frontu chłodnego. Wschodnia połowa kraju pozostawać będzie w ciepłym powietrzu polarnym morskim, a na zachodzie zacznie napływać chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

We wtorek na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i miejscami słabe przelotne opady deszczu, tylko w Bieszczadach silniejsze: do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, a miejscami na południu kraju, zwłaszcza w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim, do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 23 st. do 26 st., chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich: od 19 st. do 21 st. Wiatr na północy umiarkowany, północno-wschodni, poza tym słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami słabych, przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na Ziemi Lubuskiej do 20 mm.

Temperatura minimalna od 13 st. do 15 st., chłodniej w rejonach podgórskich: 11 st., 12 st., a cieplej miejscami na wybrzeżu: 16 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich, tylko na wybrzeżu i na Pomorzu wiatr umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W środę na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, miejscami 25 mm, a w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st., 23 st. w województwach zachodnich i w rejonach podgórskich do 26°C, 27°C na wschodzie, chłodniej na wybrzeżu zachodnim: 19 st. Wiatr na północnym zachodzie umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni, poza tym słaby, wschodni, tylko na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

(PAP)