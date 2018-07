Tak wygląda robot – zabójca czołgów. Nowa skuteczna broń przeciwpancerna [VIDEO]

Robotyka rozwija się w ogromnym tempie. Jednym z ostatnich wynalazków jest robot stworzony do niszczenia czołgów.

Estońska firma Milrem Robotics oraz europejska korporacja MBDA zbudowały robota uzbrojonego w pociski rakietowe do niszczenia czołgów.

Milrem jest firmą zajmującą się robotyką. MBDA jest znanym producentem rakiet i systemów rakietowych. To konsorcjum stworzona przez 3 znane firmy: Airbus, BAE Systems i Leonardo.

Antyczołgowy robot, w zamierzeniu wynalazców, będzie w stanie zbliżyć się do czołgu i zniszczyć go pociskiem rakietowym.

Jeśli ten zabójca czołgów sprawdzi się na polu walki, to nie tylko będzie skuteczną bronią do eliminacji czołgów, ale przede wszystkim ochroni życie żołnierzy, którzy nie będą wysłani do akcji.

Wygląd robota nie będzie humanoidalny. Będzie poruszał się tak jak goliaty na gąsienicach. Zewnętrznie będzie podobny do współczesnych robotów używanych do rozminowania kopalni i rozpoznania.

Roboty i dorny coraz częściej używane są przez siły zbrojne. Są skuteczną bronią, pozwalającą zminimalizować straty własne.

Poniżej filmy pokazujące użycie robotów przez armię USA siły zbrojne Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Fox News