Wszedł do przedszkola i chciał zgwałcić kilkuletnią dziewczynkę

Prokuratura Rejonowa w Iławie przedstawiła 26-letniemiu mężczyźnie zarzut usiłowania gwałtu na kilkuletniej dziewczynce. Do przestępstwa miało dojść w budynku jednego z przedszkoli w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie).

Jak poinformował PAP w środę prokurator rejonowy w Iławie Jan Wierzbicki, ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie jednego z przedszkoli w Lubawie 26-letni mężczyzna usiłował dokonać gwałtu na kilkulatce.

Do przestępstwa doszło w poniedziałek. Mężczyzna wszedł do przedszkolnej szatni, w której przebierają się dzieci. Policja zatrzymała go krótko po tym zdarzeniu, już poza terenem przedszkola.

Prokuratura nie podaje informacji o szczegółach tej sprawy. Prokurator Wierzbicki, nie ujawnił czy prowadzący śledztwo będą sprawdzali również to, czy nadzór nad dziećmi ze strony personelu placówki był właściwy.

Przy zatrzymanym znaleziono woreczek foliowy z „suszem barwy zielono-brunatnej”. Dlatego – poza zarzutem usiłowania dokonania gwałtu na dziecku – przedstawiono mu też zarzut związany z posiadaniem narkotyków.

Mężczyzna nie był wcześniej karany za czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Odpowiadał natomiast przed sądem za przestępstwa przeciwko mieniu.

Prawdopodobnie jeszcze w środę iławska prokuratura złoży do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. (PAP)